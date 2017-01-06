Kit Kat大人小孩都愛 內餡竟來自NG品

我要評比

Kit Kat巧克力棒自1930年代推出以來，深深擄獲大人小孩的歡心，巧克力包裹的內層威化餅夾心餡料有著不為人知的美味祕密。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，英國廣播公司（BBC）紀錄片製作團隊深入雀巢（Nestle）工廠，挖掘Kit Kat美味祕密，巧克力控因此大吃一驚。

BBC第二台「工廠內幕」（Inside the Factory）主持人華勒斯（Gregg Wallace）前往英國約克（York）的KitKat工廠，卻發現Kit Kat內層威化餅的夾心?料竟然是製作過程中的NG品經磨碎後再利用。

華勒斯請教廠內1名員工，Kit Kat的NG品都到哪去了？這名員工回答說：「 它們進入二次加工，充當威化餅的夾心餡料。」

BBC這部2015年紀錄片最近重播，引發推特網友熱議。1名網友說：「等等，內餡是碾碎的Kit Kat?」網友羅伊（Ted Roy）也說：「Kit Kat巧克力棒裡面是碾碎的Kit Kat巧克力棒，不禁令人好奇第一根Kit Kat巧克力棒是怎麼來的。」

Kit Kat號稱是英國最受歡迎的餅乾，1930年代推出時，分為2條和4條裝。

如今Kit Kat口味五花八門，從牛奶、薄荷、柑橘、黑巧克力和太妃糖口味都有。Kit Kat製造商說，每年賣出的2條裝Kit Kat銷售量足以繞地球一圈半以上。1060106

(中央社)