Kit Kat大人小孩都愛 內餡竟來自NG品
Kit Kat巧克力棒自1930年代推出以來，深深擄獲大人小孩的歡心，巧克力包裹的內層威化餅夾心餡料有著不為人知的美味祕密。
英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，英國廣播公司（BBC）紀錄片製作團隊深入雀巢（Nestle）工廠，挖掘Kit Kat美味祕密，巧克力控因此大吃一驚。
BBC第二台「工廠內幕」（Inside the Factory）主持人華勒斯（Gregg Wallace）前往英國約克（York）的KitKat工廠，卻發現Kit Kat內層威化餅的夾心?料竟然是製作過程中的NG品經磨碎後再利用。
華勒斯請教廠內1名員工，Kit Kat的NG品都到哪去了？這名員工回答說：「 它們進入二次加工，充當威化餅的夾心餡料。」
BBC這部2015年紀錄片最近重播，引發推特網友熱議。1名網友說：「等等，內餡是碾碎的Kit Kat?」網友羅伊（Ted Roy）也說：「Kit Kat巧克力棒裡面是碾碎的Kit Kat巧克力棒，不禁令人好奇第一根Kit Kat巧克力棒是怎麼來的。」
Kit Kat號稱是英國最受歡迎的餅乾，1930年代推出時，分為2條和4條裝。
如今Kit Kat口味五花八門，從牛奶、薄荷、柑橘、黑巧克力和太妃糖口味都有。Kit Kat製造商說，每年賣出的2條裝Kit Kat銷售量足以繞地球一圈半以上。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。