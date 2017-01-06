日立高球賽首輪平標準桿 曾雅妮：打很爛
日立慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在桃園東方球場開打，首度參賽的曾雅妮打出平標準桿的72桿，暫時並列第32，她自認打得很爛，天氣那麼好，應該打出68桿的。
前世界球后曾雅妮在首輪，小鳥和柏忌都各出現3次，她接受媒體聯訪時開口就說，「今天打得很爛，尤其前9洞打得不好，這球場在這樣的好天氣下，應該打出68桿的。」
曾雅妮的前9洞小鳥和柏忌各有2次，她表示，今天自己出現很多問題，例如前9洞的木桿與鐵桿使用時想太多，加上揮桿姿勢矯正不夠、方向瞄得不正、短桿也不理想，直到打完12洞，她的桿弟才幫助她修正擊球方向，而風向抓不準，也成為致命傷。
而台灣女將陳依妏在好天氣下，鐵桿和推桿表現都夠水準，揮出低於標準桿6桿的66桿，暫居首位；17歲台灣業餘選手洪若華以67桿，和兩位日本選手東浩子、福田真末暫並列第2。
大會表示，今年曾雅妮首度參賽，首輪來現場觀賽的人數，明顯比往年同期增加，大會統計，今天觀賽人數為1087人。1060106
(中央社)
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