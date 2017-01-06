英捷專案7日啟動 蔡總統過境美國低調

我要評比

總統蔡英文明天將展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦，來回都過境美國。蔡總統將與友邦元首雙邊會談，外界並關注蔡總統在美國過境行程安排，但府方相當低調。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。

在蔡總統與美國總統當選人川普的「蔡川通話」後，蔡總統這次過境美國，是否會與川普團隊通話、見面，外界關注。不過，府方相當低調，只說兩地都有安排僑宴，在休士頓並將參訪科技類產業，舊金山參訪創新產業。

蔡總統日前對媒體表示，「外界對我的過境有很多想像」，但「這是一個過境，過境就是過境」；外交部則強調，蔡總統過境美國行程，將秉持「舒適、安全、便利、尊嚴」4原則。

另外，中國大陸日前挖走友邦聖多美普林西比，這次蔡總統出訪的4個友邦，邦誼穩固情況是觀察指標。

蔡總統與宏都拉斯、瓜地馬拉和薩爾瓦多3位友邦元首的會面時間已定，至於與尼加拉瓜總統奧蒂嘉的雙邊會談，總統府說，已洽定於到訪當日舉行，確定時間細節會「另為宣布」。

根據府方規劃，當地時間8日下午，蔡總統一行搭乘專機抵達宏都拉斯Soto Cano空軍基地，蔡總統將與宏國副總統阿瓦雷茲雙邊會晤，她並將參觀技術合作計畫與一鄉鎮一特產計畫成果展，宴請僑界代表。次日，再與宏國總統葉南德茲進行元首雙邊會晤。

9日傍晚抵達尼加拉瓜，在尼國迎賓之後至晚間，蔡總統目前對外公布的行程表留有大片空白，依府方說法，最有可能在這段時間進行蔡總統與奧蒂嘉的會談。

10日上午，蔡總統與台尼企業商會早餐會，接著參訪台商企業；傍晚出席此行重頭戲之一、尼加拉瓜總統奧蒂嘉的就職典禮。

11日上午，訪團一行將抵達瓜地馬拉，兩國總統將進行雙邊會談及記者會；12日傍晚抵達薩爾瓦多，13日與薩國總統桑契斯雙邊會晤；下午參訪「中美洲統合體」秘書處，傍晚搭乘專機離開薩爾瓦多，轉赴舊金山過境。預計在台北時間15日深夜，返抵國門。

除了官員、媒體之外，宜蘭縣長林聰賢、民進黨立委陳明文、姚文智、莊瑞雄、余宛如，親民黨立委周陳秀霞、時代力量立委洪慈庸也隨行出訪。1060106

(中央社)