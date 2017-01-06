洋男友神隱！賴芊合半裸慶生 吐露以前都...
戎祥遺孀賴芊合去年爆戀上以色列老外男友Kosta，之後她低調回應：「會傳簡訊聯繫」，似乎感情轉淡，今(6日)她過37歲生日，在臉書直播和一票朋友切蛋糕慶生，Kosta神隱未出現，稍早她則再曬出半裸照透露做SPA犒賞自己，並自曝：「以前生日過12點後都忘光光，現在每一年我都要記得清清楚楚啲」。
賴芊合去年6月新戀情曝光，2個月後再問此事，她不願多談表示：「希望能重心放在工作上，每個人都有自己的私生活，不想被拿出來探討，大家應該也不會很想知道這些，我也不是林志玲」，並透露仍為房貸努力工作中。
今賴芊合過37歲生日，她在臉書直播慶生派對，也分享買了David Guetta巡演的門票當自己的生日禮物，相當享受單身生活的小確幸，稍後她再曬做SPA的半裸性感照，直言以前過生日都會忘光，以後每一年她都要記清楚，網友也獻祝福：「永遠18歲啦，哈哈，生日快樂哦」。
(中時電子報)
關鍵字：賴芊合
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