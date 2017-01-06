SBL》蔣淯安復出差點找不到球衣 台啤退金酒

台啤國手級後衛蔣淯安6日傷癒復出，本季首次上場打球。(中華籃協提供)

相隔兩個多月時間，台啤主控「小安」蔣淯安終於迎來本季首次登場，更差點發生史上最大糗事，「當今天準備出發時，奇旻突然問我球衣帶了沒，我才想到從沒穿過的淺色球衣，竟然壓在衣櫥最下面，差點害我找不到！」

蔣淯安6日傷癒復出，上場打了23分33秒，拿5分、4助攻與1火鍋，搭配B.戴維斯25分與12籃板、于煥亞15分，台啤83比75擊敗金酒，拿下本季第10勝(8敗)，小安說：「還好我沒有拐氣，害得我們輸球，我超擔心的。」

自從季前第2場熱身賽不慎扭傷腳踝，蔣淯安整整休息2個多月才回到球場拚命，賽前除了差點忘了帶球衣，更緊張到有點語無倫次，因為他給自己蠻大的壓力，希望重返球場的首役，可以幫助台啤順利擊敗金酒。

「重回球場最重要的是，趕緊調整自己比賽感覺，」去年曾入選中華隊的蔣淯安表示，「感謝『大餅』李秉鴻給我高強度的防守，讓我知道必須更小心，不可以輕易失誤，幸好今晚我0失誤，只是投7中2命中率有點差。」

蔣淯安也很感激台啤總教練閻家驊的體諒，因為閻總希望小安可以恢復到百分之百，再來回到球場拚戰，才讓他休到球季都打了五分之三，小安說：「謝謝閻哥這麼保護我，接下來我會努力適應場上感覺，趕緊調好狀態。」

有了小安的歸隊，最開心的台啤球員當屬于煥亞，「看到小安回來當然好，因為這樣我就可以打回最愛的2號位置。」身為中原大學「地主」的他，6日也很興奮可以看到10位親友坐在場邊，畢竟他很早就在這裡打球了。

「因為我外婆家就在中原大學隔壁，我從小都在這裡戶外球場打球，來到室內球場打，還是第1次，」于煥亞說，「感覺真的很特別，也有點近鄉情怯，下周可能還有更多親友會來看我打，只是沒想到這個場地比想像中小。」

(中時電子報)