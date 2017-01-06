辜寬敏嗆陸怎敢打台灣 打臉蔡英文維持現狀

新台灣和平基金會董事長辜寬敏既嗆大陸武統，也打臉蔡總統的維持現狀。（圖取自中評社）

獨派大老、新台灣和平基金會董事長辜寬敏6日表示，他預言中國，絕對不會武力攻佔台灣。辜寬敏也嗆聲蔡英文：我是最討厭維持現狀這幾個字！現狀是妳能決定的嗎？沒有那麼偉大！

對於北京不排除武力統一，辜寬敏說：如果中國能夠做得到的話，這幾十年早就做了。

據中評社報導，新台灣和平基金會6日下午舉行「TAIWAN SENTINEL 台灣守望」（ sentinel.tw ）網站上線發佈記者會，包括基金會董事長辜寬敏，美國、英國、加拿大、印度等駐台代表，以及前美國在台協會處長司徒文（William Stanton）等人出席。

辜寬敏說，中國怎麼敢打台灣呢？如果中國以軍事來干擾台灣，美國一定會對中國生命線的領海進行封鎖，中國的經濟會嚴重下降，13億中國人民就吃不飽了。

辜寬敏說，如果台灣成為中國的一部分，美國在亞洲的勢力，就要後退到關島了，日本怎麼辦？韓國怎麼辦？亞洲怎麼辦？日本如果要維持現在的繁榮，日本需要台灣。亞洲的和平與繁榮，是依靠台灣的存在。

關於蔡英文就任後主張兩岸關係「維持現狀」，辜寬敏也打臉蔡英文說：我是最討厭維持現狀這幾個字！二次大戰後，自己人民應決定自己國家！

辜寬敏稱，他從不唱中華民國的國歌，他看到蔡英文在就職典禮站起來唱國歌，「我是站都不會站起來！你把我打死，我也不會唱。」

辜寬敏嗆聲蔡英文，維持現狀應該是由2300萬台灣人民決定。現狀是妳（蔡總統）能決定的嗎？沒有那麼偉大！

(中時電子報)