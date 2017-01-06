復興商工學子發揮創意 期許打造金門美術館
復興商工9名學生善用3年所學，以金門縣立古蹟「黃廷參三落大厝」為主體，期許打造成金門唯一的特色美術館，設計採用「榫接」形式，不用一根釘子、不破壞建物原有風格，黃廷參的後代也是創作學生之一，設計未來有機會付諸實現。
三落大厝建於1930年，黃廷參晚清時赴印尼麻里吧板經營船頭行致富，50多歲返鄉定居，歷經4年建造三落大厝，牆身為磚牆、石板條砌石牆，前二落是閩南傳統式，第三落造形略有南洋風格，現為金門縣立古蹟，保存完善。
學生喻聖祺表示，三落大厝是外曾曾祖父所留下的建物，外公過世後屋內閒置，沒有其他的利用，剛好毓繡美術館館長李足新的兒子也是組員之一，大家討論，如果可以把美術館元素融入三落大厝，將可以打造金門縣唯一的美術館，帶動地方觀光發展。
開始討論時，常發生爭執！喻聖祺說，設計主題組員們都相當喜歡，但是如何設計？用何種材質？讓大家意見分歧，還好經過老師指導，最後決定利用「榫接」的形式，規劃出內部擺設。
「榫接」是古老的傳統建築技法，不用一根釘子，透過陰陽結構方式，將木頭連接起來，可製作成展示架、內部擺設，甚至於蓋房子，相當耐震，又有快速拆卸，不破壞原有環境的特色。
喻聖祺說，金門目前沒有美術館，大厝若導入美術館元素，將會為古蹟增添不一樣的風采，也讓同學們3年所學有了具體實現的機會。
(中時)
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