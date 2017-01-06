美驅逐艦正在南海監視遼寧艦 陸媒：看著就煩！

我要評比

美國第七艦隊麥凱恩號驅逐艦（USS John S. McCain (DDG-56)）正在南海監視遼寧艦。（檔案照取自美國海軍官網）

共軍遼寧艦去年12月底停靠在海南三亞軍港，正準備經台灣海峽北返。（圖取自大陸網站）

美國海軍網報導，美國驅逐艦麥凱恩號驅逐艦（USS John S. McCain (DDG-56)）正在南巡航海監視準備北返的共軍遼寧艦。大陸媒體今天稱，看著就煩！

美國海軍網稱，本月2日凱恩號驅逐艦就在南海巡航，目的在確保印度－亞洲－太平洋的安全及穩定。

大陸軍今天網稱，1月5日，中國南海，美國海軍驅逐艦DDG 56繼續南海巡航，觀察可疑船隻，並進行消防、損害管制、急救訓練，以及海上補給。針對凱恩號驅逐艦在南海，各陸媒報導題目都是－「看著就煩！美國戰艦繼續南海巡航，疑跟蹤遼寧艦。」

麥凱恩號驅逐艦是美國海軍伯克級導彈驅逐艦的第五艘，母港在日本橫須賀美國艦隊基地，屬美第七艦隊。

遼寧艦航母編隊去年12月首次進行遠海演練，於12月24日在東海進行演訓，出西太平洋後，又沿著台灣東部海域開往南海演練，於去年12月28日左右抵達海南三亞某軍港。目前隨時準備北返遼寧大連或山東青島海軍基地。

日前傳出，遼寧艦可能在總統蔡英文出訪中美洲友邦期間，經台灣海峽北返青島航艦基地，完成首次繞台航訓。對此，我國防部5日召開例行記者會，情次室聯合情研中心主任王紹華少將強調，「針對共軍所有活動，我方基本上全部都能掌握」；總統蔡英文定明天（7日）啟程出訪。

(中時電子報)