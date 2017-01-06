藍又時拍MV被鮮肉kiss又摟肩 老公吃醋催「上床」
藍又時新歌〈天亮說晚安〉，創作靈感是她與圈外老公相戀1個月後結婚的甜蜜寫照，她回憶2人熱戀靠著半夜煲電話粥，婚後同樣情話綿綿；藍又時透露自己是夜貓子，晚上總是捨不得睡東摸西摸，常被老公催促「上床」！
MV找來帥氣健身教練廖雷凱擔任男主角，藍又時在MV裡不僅被親吻額頭，親密摟肩搭背樣樣來，導演對她開玩笑說「自肥很大」，虧她｢笑到合不攏嘴，感覺在暗爽」。
這支MV她第三度找來鮮肉帥哥對戲，被問老公依然不探班、不會吃醋？藍又時笑說：｢老公都乖乖在家帶小孩！不過這次他看完MV時，只說了『男主角沒有很壯』，被我笑說他畫錯重點！」
(中時)
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