藍又時拍MV被鮮肉kiss又摟肩 老公吃醋催「上床」

藍又時在MV裡與鮮肉帥哥親密互動。（泡耳音樂提供）

藍又時在MV裡被鮮肉帥哥親吻額頭。（泡耳音樂提供）

藍又時在MV裡與鮮肉帥哥親密互動。（泡耳音樂提供）

藍又時新歌〈天亮說晚安〉，創作靈感是她與圈外老公相戀1個月後結婚的甜蜜寫照，她回憶2人熱戀靠著半夜煲電話粥，婚後同樣情話綿綿；藍又時透露自己是夜貓子，晚上總是捨不得睡東摸西摸，常被老公催促「上床」！

MV找來帥氣健身教練廖雷凱擔任男主角，藍又時在MV裡不僅被親吻額頭，親密摟肩搭背樣樣來，導演對她開玩笑說「自肥很大」，虧她｢笑到合不攏嘴，感覺在暗爽」。

這支MV她第三度找來鮮肉帥哥對戲，被問老公依然不探班、不會吃醋？藍又時笑說：｢老公都乖乖在家帶小孩！不過這次他看完MV時，只說了『男主角沒有很壯』，被我笑說他畫錯重點！」

(中時)