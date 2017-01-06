陸網路熱傳霧霾照　網友：天堂地獄並存

我要評比

中國大陸近日多地嚴重霧霾，已影響至廣東地區。一張廣州塔頂同時呈現晴空與灰霾的空拍照片在網路熱傳。

羊城晚報記者湯銘明5日下午1時許，使用無人機空拍，清楚地看到廣州中心城區的廣州塔被藍色晴空和灰色霧霾分隔。

湯銘明在記者手記中稱，當無人機升至300多公尺高時，從畫面看到整個廣州市淹沒在霧霾中，而城市上空在陽光的穿透下出現一片藍天白雲。他稱，雖然廣州空氣品質不佳，「但廣州塔頂的廣州藍，離我們，其實並不遙遠」。

手記又引述廣州氣象台首席預報員李懷宇解釋，這種「陰陽天」現象主要是由於汙染物寄居的層次較低，在天空中形成了一道明顯的分界線，上半截晴空萬里，下半截則是霧霾纏繞。

這張相片在網路熱傳，有人形容，這是「地獄與天堂的距離」。

中國大陸中央氣象台今天6時繼續發布霾橙色預警，預計直至7日上午8時，北京、河北、河南、山東、山西、陝西、四川、廣西、廣東、遼寧等地有中度霾，其中，北京南部、河北中南部、河南北部、山東西北部、陝西關中等地的部分地區有重度霾。1060106

(中央社)