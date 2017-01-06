陸網路熱傳霧霾照 網友：天堂地獄並存
中國大陸近日多地嚴重霧霾，已影響至廣東地區。一張廣州塔頂同時呈現晴空與灰霾的空拍照片在網路熱傳。
羊城晚報記者湯銘明5日下午1時許，使用無人機空拍，清楚地看到廣州中心城區的廣州塔被藍色晴空和灰色霧霾分隔。
湯銘明在記者手記中稱，當無人機升至300多公尺高時，從畫面看到整個廣州市淹沒在霧霾中，而城市上空在陽光的穿透下出現一片藍天白雲。他稱，雖然廣州空氣品質不佳，「但廣州塔頂的廣州藍，離我們，其實並不遙遠」。
手記又引述廣州氣象台首席預報員李懷宇解釋，這種「陰陽天」現象主要是由於汙染物寄居的層次較低，在天空中形成了一道明顯的分界線，上半截晴空萬里，下半截則是霧霾纏繞。
這張相片在網路熱傳，有人形容，這是「地獄與天堂的距離」。
中國大陸中央氣象台今天6時繼續發布霾橙色預警，預計直至7日上午8時，北京、河北、河南、山東、山西、陝西、四川、廣西、廣東、遼寧等地有中度霾，其中，北京南部、河北中南部、河南北部、山東西北部、陝西關中等地的部分地區有重度霾。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。