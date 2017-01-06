中監女監才藝競賽 千人齊喊要回家
台中女子監獄年度盛事「春節才藝競賽」下午登場，8個工場各推出精心設計節目爭取最高榮譽。1000多名收容人齊聚一堂，當活動主持人問全體收容人新年新希望時，千人齊喊「我要回家」。
每年一度的收容人春節才藝競賽是台中女子監獄的年度盛事，今年以「金雞GOGO啼，好運報喜迎新年」為主題，一系列精采活動。從主持人到表演節目內容全由收容人自編、自導、自演，有雞年節慶的趣味舞蹈，加上詼諧逗趣的戲劇演出，展現多才多藝的一面。
現場競賽氣氛熱鬧，各個工場從服裝造型設計到戲劇編導共歷時3個月之久，為求評分客觀，特別聘請5位專業評審。長達3小時的節目精彩緊湊，創意無限、內容豐富的節目，在濃濃的年節氣氛中，穿插監方提供獎品的摸彩活動，把聯歡活動帶到了最高潮，現場笑聲連連，歡喜不斷。
當主持人問及新年新希望時，全體收容人一致高喊「我要回家」；主持人則鼓勵大家要先在監所安定、安心服刑，總有一天夢想一定會成真。最後，在全場收容人合唱「勇敢」歌曲，期許黑暗即將過去，人生苦盡甘來，新的一年，感恩惜福，燦爛地迎接下一年度。1060106
(中央社)
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