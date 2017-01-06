戰火休兵 俄縮減敘利亞軍事部署
俄羅斯軍方今天表示，俄軍已開始縮減對敘利亞的部署，其中莫斯科當局在當地唯一的航空母艦將率先撤離衝突區。
法新社報導，俄羅斯新聞社（Russian news agencies）引述參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）表示：「依據俄羅斯軍隊最高統帥蒲亭（Vladimir Putin）的決定，俄國國防部正開始減少對敘利亞的軍事部署。」
吉拉西莫夫說，以庫茲涅佐夫上將號（Admiral Kuznetsov）航空母艦為首的戰鬥群將率先撤離。
報導引述俄羅斯在敘利亞的主要司令卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）說：「航空母艦戰鬥群已達成所肩負的軍事任務。」
卡塔波洛夫說，俄羅斯在飽受戰火蹂躪的敘利亞部署了S-300和S-400防空飛彈系統，因此俄軍在當地仍有充裕的防空能力。
2015年以來，為了支持敘利亞政府軍，俄羅斯以第二大城阿勒坡（Aleppo）為目標，提高了對敘利亞陸地和地中海外海的武力部署。
效忠敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊，上個月將反抗軍從阿勒坡逐出，取得戰事5年多來的最大勝利，為克里姆林宮推進這個衝突區的新一輪政治解決方案鋪平道路。
蒲亭去年12月29日下令減少部署在敘利亞的部隊。他當時宣布了敘利亞政府軍和反抗軍之間的停火協議，敘利亞戰火因此收斂。
俄羅斯和土耳其、伊朗正推動本月下旬在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行和談。
2015年9月，莫斯科對敘利亞發動轟炸空襲，幫助扭轉戰局，成為對阿薩德積弱不振的部隊有利。
蒲亭在2016年3月就曾宣布撤離俄羅斯部分武力，但隨著戰事升溫，莫斯科隨後又增加了在當地的武力陳駐。（譯者：中央社周慧盈） 1060106
(中央社)
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