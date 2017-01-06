歐盟：海路抵歐洲難民大幅減少2/3
歐洲國際邊界管理署今天指出，2016年透過地中海海路抵達歐洲的庇護申請者人數大幅減少2/3，但從西非抵達義大利的人數卻也達到歷史新高。
歐盟去年3月與土耳其達成的難民交換政策執行近半年後，成果逐漸顯現。歐洲國際邊界管理署（Frontex）指出，2016年包括海路與陸路抵達歐洲的非法移民總數超過50萬人，其中透過地中海海路的人數為36萬4000人，比2015年大幅減少2/3。
報告指出，其中透過希臘各小島的非法移民人數大幅減少79%，僅剩下18萬2500人。在與土耳其簽訂難民交換政策後，每個月抵達希臘海域的非法移民人數約在1800到4400人之間，多數是敘利亞、阿富汗與伊拉克籍。
令人擔憂的是，儘管中東地區非法移民人數減少，但來自西非的難民船卻增加20%，人數達到18萬1000人，達到歷史新高。從2010年以來，從西非抵達歐洲的非法移民人數更是大幅增加10倍，其中以奈及利亞籍最多。
歐洲國際邊界管理署也指出，這些申請庇護的非法移民一旦申請遭到拒絕，就會以最快速度將其遣返，去年約43%庇護遭拒者被遣返。1060106
(中央社)
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