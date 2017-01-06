感謝有你！中和分局長感謝巡守隊為治安貢獻

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中和警分局長陳銘宗特地前往各巡守隊致贈感謝狀，感謝他們一年來對於治安的貢獻。（葉書宏翻攝）

中和警分局長陳銘宗特地前往各巡守隊致贈感謝狀，感謝他們一年來對於治安的貢獻。（葉書宏翻攝）

中和警分局長陳銘宗特地前往各巡守隊致贈感謝狀，感謝他們一年來對於治安的貢獻。（葉書宏翻攝）

中和警分局長陳銘宗特地前往各巡守隊致贈感謝狀，感謝他們一年來對於治安的貢獻。（葉書宏翻攝）

中和警分局長陳銘宗特地前往各巡守隊致贈感謝狀，感謝他們一年來對於治安的貢獻。（葉書宏翻攝）

歲末年終，新北市中和區各巡守隊長期協助警方維持治安，降低犯罪率發生，中和警分局長陳銘宗特地前往各巡守隊致贈感謝狀，感謝他們一年來對於治安的貢獻，巡守隊員表示，「可以為自己的社區付出是一件光榮的事情！」

陳銘宗指出，巡守隊協助警方維護治安良多，感謝他們一年來為民眾付出貢獻，發揮社區守望相助的精神，不但增進鄰里間感情，也讓民眾居住更安心、更放心。

(中時)