江西萍鄉古墓群 大多數遭盜墓賊破壞
大陸江西萍鄉萬龍山茅店村一個叫錫棚的山頭上，一年前發現了上百穴明清時期的古墓。然而，這些古墓絕大多數被盜墓賊破壞，至今未獲得有效保護和修繕。
信息日報報導，陸媒記者4日與當地退休教師劉政生一起進山。在錫棚的四周，是綿綿起伏的巍巍大山；一個山腰上有一塊面積近10畝的區域，這裡便是明清時期的古墓群。
劉政生說，從碑文看，這裡埋的都是當地劉氏的祖先。有的古墓墓碑仍在，墓碑上的「乾隆」、「嘉慶」等字樣清晰可見，有的早已沒有墓碑。根據有關專業人士辨認，沒有墓碑的多數為明朝古墓。
經查看，很多古墓的周邊均被挖開，黑黑的墓穴裡，既看不到枯骨，也看不到任何的陪葬品。
(旺報)
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