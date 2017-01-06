日產汽車CEO高恩 要川普說清楚遊戲規則

針對美國總統當選人川普的美國優先策略砲口鎖定汽車業，日產與雷諾汽車執行長高恩(Charlos Ghosn)在接受倫敦金融時報專訪時向川普喊話，希望川普政府能就在美生產汽車或是從海外進口的車廠制訂一套明確且公平的遊戲規則。

高恩表示：「川普身為總統當選人，他一開口大家必然豎耳恭聽。但是新政府的公開發言必需一致，且需制訂正式的規則，如此一來車廠才可決定要不要增加對美國的投資。」

(工商)