巴菲特登機 美航空股高飛

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股神果然不一樣，巴菲特(Warren Buffett)去年底揭露買進航空類股後，航空股隨即從底部反彈，其中西南航空與聯合大陸航空公司在最近1個多月均已大漲逾1成，再度證明巴菲特點石成金的超凡功力。

巴菲特買進的這4檔航空類股自消息公開後全數飛高，達美與美國航空至今分別揚升6％與7％，西南航空大漲13％，聯合大陸暴漲14％。

(工商)