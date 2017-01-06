Uber條款今上路舉發10件 司機避鋒頭不上線
Uber條款今（6）日上路，公路總局表示，今天總計舉發10件，但須檢視相關資料，如果確認違規，司機將被開罰新台幣10萬元，Uber公司至少罰100萬元。
公路法修正條文今天上路，也就是外界所謂的「Uber條款」，司機被查獲首次可處10萬元罰鍰，並吊扣牌照及駕照4個月；Uber公司首次將被開罰100萬元，違規6次以上或是半年內連續違規3次以上，將被處2500萬元罰鍰。
根據中央社報導，今天共有10件被舉發，但由於還需進行相關資料的檢視，所以目前無法確定會開出多少張罰單，但可以確定的是，若確認違規行為，司機會被開罰10萬元，吊扣行駕照4個月，Uber公司至少會被罰100萬。
不願具名的Uber司機表示，今天許多司機都在觀望狀態，沒有上系統接受派遣，至於打算觀望多久，他則表示沒有規劃。他也透露，以他每天開4到5小時的車來說，每月可能少4萬到5萬元的收入。
(中時電子報)
關鍵字：Uber
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