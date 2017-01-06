高雄翰品酒店畫作遭竊 追查中

高雄翰品酒店遭竊的畫作。(曹明正翻攝)

高雄翰品酒店在美國佳士得以1000美元取得1幅畫作，掛於地下一樓，去年12月27日卻遭竊，年約中年的禿頭男子，從容取下畫作後裝入預先備好的袋子，光明正大離開，飯店於本月2日向轄區鹽埕警分局五福四所報案。警方已鎖定特定對象追查。

(中時)