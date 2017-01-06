服務員胡歌、皺眉霍建華 這些素人超級明星臉

網上近來瘋傳一波新的素人明星臉。（圖／取材自微博、中時資料照）

全世界人口眾多，不難找到路上素人有張明星臉，先前奧運時期也有多位選手被指神似哪些藝人，像是台灣女子舉重選手林子琦和歌王陳奕迅、泰國舉重選手塔娜桑和羅志祥、大陸游泳選手戴駿和五月天阿信等，有趣發現引發不少討論，近日更有一波新的素人明星臉，讓網友忍不住驚呼乍看之下真的很像。

近日微博上流傳一組素人撞臉明星的照片，其中，一名服務員和客人交談時被捕捉到的微笑側臉，俊俏程度如胡歌，或是一名等車男子被誇像年輕10幾歲的周潤發，其他還有「校園王寶強」、「郵局皇阿瑪」等等，尤其一位坐在羽球場、身穿黑背心的素人擁有濃眉大眼、深邃五官，搭配眉頭一皺的表情，讓人覺得和即將當爸的霍建華相似度100%。

(中時電子報)

素人撞臉霍建華。（圖／取材自微博、中時資料照）

服務員神似胡歌。（圖／取材自微博、中時資料照）

校園學生激似王寶強。（圖／取材自微博、達志影像）

郵局人員像張鐵林。（圖／取材自微博、中時資料照）