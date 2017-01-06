陸男疑遭柬埔寨老婆騙婚 警調查

大陸江西省景德市樂平市徐姓男子花光了家裡的積蓄，娶個柬埔寨老婆，沒想到在領連結婚之後，老婆跑了。警方已介入調查此事。

中國江西網報導，今年66歲的徐姓男子平時靠賣豬肉為生，2016年9月份，經人介紹，他認識一名80後的柬埔寨女子，並很快與該女子領證結婚，僅僅是彩禮錢就用去了15萬元人民幣。

前不久，徐姓男子外出時，聲稱出去玩一下的妻子很快就不見了蹤影。徐男想不明白，他對妻子那麼好，為何還是留不住妻子，懷疑自己遭遇騙婚。

(旺報)