鬼鬼憧憬同居生活 急尋下麵男友
藝人「鬼鬼」吳映潔今天說，想趕緊找到願意下麵給她吃的人，直喊憧憬同居生活，並提到曾煮雞湯素顏去探班某任圈內男友。
鬼鬼下午在台北出席泡麵品牌活動，自認最拿手前3道料理是泡麵、雞湯與咖哩，也很會做早餐，吃過的人都說好。以前與某圈內男星交往時，曾花一整天燉雞湯，素顏帶去探班，對方回送愛的抱抱。
單身1年多的鬼鬼，目前生活重心放在拍戲與工作，直呼沒時間戀愛，很憧憬同居生活，但還沒試過，並笑稱想趕緊找到願意下麵給她吃的人。
現場玩起心理測驗，從挑選泡麵口味測擇偶條件，鬼鬼表示，工作常往來中國大陸、韓國與台灣，泡麵加青菜、雞蛋是她最愛的滋味，但最後選擇泡麵加起司，測出喜歡黏人型男友，她笑回可接受這類型男生。
被追問緋聞對象男團「SpeXial」成員晨翔個性是否黏人？原先活力十足的鬼鬼一時語塞，隨後無奈直呼「只是好朋友」。
明天將首次登上「2017超級巨星紅白藝能大賞」表演，鬼鬼坦言緊張，對表演主題保密到家，預告「會唱也會跳，而且這次跳的舞滿有挑戰性」，能看到不一樣的她。
個性直率、大剌剌的鬼鬼也提到上午前往髮廊準備造型，看見一名敷面膜的男子，誤以為是藝人好友周湯豪，豪邁向對方打招呼，才被告知是演員張立昂，調皮的她還對鏡頭喊「立昂，對不起啦」。1060106
(中央社)
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