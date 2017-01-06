到外婆家比賽 于煥亞：還好沒近鄉情怯
超級籃球聯賽（SBL）首度前進桃園市，今天在中原大學登場，台啤的于煥亞說，外婆家就在附近，還好沒有近鄉情怯。他今天貢獻15分，助球隊83比75擊敗金酒。
首節台啤周伯勳、于煥亞的三分外線都有發揮，上半場台啤以46比35領先，下半場更一度有53比35的優勢，台啤就以穩定的戰力，一路領先至終場。
于煥亞先發約27分鐘，貢獻15分4助攻，其中三分球2投2中。他表示，到中原大學比賽感覺很特別，因為小時候就在這邊長大，也在中原附近打球，卻是第一次進到中原的體育館，因此有很多親戚朋友來幫他加油。
而台啤的蔣淯安之前因為受傷，直到今天才秀出本季第1場比賽，替補約23分鐘，拿下5分4助攻。
台啤總教練閻家驊表示，蔣淯安此役整體狀況還不錯，球隊很需要蔣淯安的控球，未來上場時間會越來越多。
蔣淯安認為，還要適應比賽的感覺，而于煥亞因為蔣淯安缺陣，暫時頂替控球，如今隊友歸隊，于煥亞開心地說「可以回到2號位了」。1060106
(中央社)
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