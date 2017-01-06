盼掌歐洲議會 維霍夫斯達誓當調解人

我要評比

歐洲議會的英國脫歐首席談判代表維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）今天宣布，角逐歐洲議會議長，誓言要在動蕩時期充當「調解人」。

維霍夫斯達曾擔任比利時總理和國會自由派領袖，現試圖接任舒爾茲（Martin Schulz）的議長遺缺。舒爾茲去年11月宣布，他將辭職，以重返德國政壇。

性好直言的維霍夫斯達將與中間偏右歐洲人民黨（EPP）的塔加尼（Antonio Tajani）以及社會黨的皮特拉（Gianni Pittella）競逐議長1職。後兩人都是義大利籍。

維霍夫斯達在臉書影音中說：「在目前不安全的動蕩時期，歐洲受到各種民族主義者和民粹主義者威脅，我們需要有遠見的人、調解人以及妥協者。」

「而我希望成為這類人。」1060106

(中央社)