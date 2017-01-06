印度積極發展太陽能發電 可能翻倍成長

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根據潔淨能源相關諮詢顧問公司的報告，印度在總理莫迪積極推動太陽能發展之下，今年太陽能發電量可能翻倍達到18GW。

由於印度持續積極發展太陽能發電，讓包括台商在內的各國太陽能設備與零組件廠商，都有機會搶食這塊大餅。

根據印度政府及發電企業相關資料，截至2016年12月，印度太陽能發電量總計達到9GW。在2016年這一年，印度就增加太陽能發電量達4GW，是印度迄今為止太陽能發展最快的一年。

諮詢顧問公司Mercom Capital Group發表的一份分析報告認為，印度在2017年的太陽能發電量將可能增加近9GW，太陽能總發電量達到18GW，讓印度太陽能發電能力追上中國大陸、美國和日本。

報告指出，印度目前有14.2GW的太陽能發電項目正在開發中，6.3GW的太陽能發電正在招標中。

印度電子報「Live Mint」引述以再生能源為核心業務的諮詢公司「Bridge to India」報告說，預計印度太陽能發電量在2017年將成長90%，總發電量將達18GW；預計印度2017年太陽能發電量將增加8.8GW，包括1.1GW的屋頂太陽能板發電計畫。

莫迪政府喊出印度要在2022年建立100GW的太陽能發電能力和60GW的風力發電能力；這個不斷成長的潔淨能源計畫約需要2500億美元的投資才能實現上述目標。

為此，印度向世界銀行申請貸款10億美元發展太陽能，世界銀行並於去年6月底宣布批准貸款10億美元給印度發展太陽能。1060106

(中央社)