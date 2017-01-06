這張霧霾照網路熱傳 「天堂與地獄並存」
大陸多地連日受嚴重霧霾影響，目前已由北方擴散至廣東地區。網路更熱傳1張空拍照，廣州塔頂的天空同時呈現藍色與灰色霧霾，讓網友驚呼「天堂與地獄並存」。
《羊城晚報》記者於昨(5日)下午1時許，使用無人機空拍廣州塔等地標。當無人機升至3百多公尺高時，從畫面看到整個廣州市淹沒在霧霾中，而上空在陽光穿透下出現一片藍天。雖然廣州空氣質量不佳，然而「廣州塔頂的廣州藍，其實離我們並不遙遠。」。
報導引述廣州氣象台，解釋「陰陽天」的現象為汙染物寄居於較低的層次，因此在天空中形成了一道明顯的分隔線，上為藍天、下為霧霾，整看起來就像一張「陰陽臉」。
這張「陰陽天」的照片隨後在網路熱傳，有網友以為是改圖，沒想到竟是真的，驚呼「地獄離天堂只有3百公尺的距離」。
(中時電子報)
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