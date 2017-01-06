習近平：從嚴治黨 不容霸王別姬悲劇
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平6日在中共第18屆中央紀律檢查委員會第7次全體會議上發表講話，要求堅定不移推進全面從嚴治黨；中共黨內理論雜誌則刊登習近平警告：中共絕不能上演霸王別姬的悲劇。
新華社報導，習近平強調，要不斷增強全面從嚴治黨的系統性、創造性、實效性。中共18大以來，全面從嚴治黨取得顯著成效，但仍然任重道遠。落實中共中央八項規定精神是一場攻堅戰、持久戰，要堅定不移做好工作。要做到懲治腐敗力度決不減弱、零容忍態度決不改變，堅決打贏反腐敗這場正義之戰。
中共中央政治局常委李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗出席會議。中共中央政治局常委、中央紀律檢查委員會書記王岐山主持會議。
另外，在新年伊始，2017年第一期中共黨內《求是》雜誌、2017年第一期《學習活頁文選》（中宣部黨建雜誌社主辦）發表習近平反腐講話。
習近平強調，一定要堅定不移推進全面從嚴治黨，如果執政黨脫離群眾、消極腐敗，最終不僅不能實現中國的奮鬥目標，而且可能嚴重脫離人民群眾，上演霸王別姬的悲劇。這就是中共黨中央反復強調「打鐵還需自身硬」的根本原因。
(中時電子報)
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