面對川普美國主義 謝長廷：台日應更團結
駐日代表處代表謝長廷今天在駐日代表處舉辦新年會，日本台灣交流協會理事長今井正及僑胞等出席。謝長廷說，面對美國總統當選人川普的美國主義，台日應更團結。
謝長廷在新年會上一見到日本台灣交流協會理事長今井正時，今井立刻掏出名片說：「這是寫上日本台灣交流協會」的新名片，謝長廷接過名片，跟今井祝賀。
謝長廷致詞時表示，很恭喜「交流協會」於1月1日改名為「日本台灣交流協會」，這是符合現實狀況，也是台日良性發展的表徵，期待台日今後能向前更加發展。
謝長廷說，日本人說，雞年是汲取好機運的年。在台灣也是，雞的發音同機會的機，希望是掌握良機的1年。
他說，昨天他出席日本三大工商團體所主辦的新年祝賀會時，了解到與會者都很關注美國總統當選人川普（Donald Trump）的經濟政策、美國優先主義。
謝長廷說，他認為或許那是川普在美國總統大選時的選戰策略，等川普就職為總統之後，面對政治情勢、經濟現實，可能會有若干調整。但是，就趨勢而言，台日在某種程度上或許會受到些影響，而這是今年台日要共同面對的課題，希望台日掌握機會，加深合作，因應變化。
被媒體問到駐日代表處今年外交上要努力的事務為何，謝長廷重申，他認為現在大家擔心的是川普的美國優先、美國主義對台日的影響。因為台日都是以貿易、出口為導向的國家，如果保護主義抬頭的話，長期來說，對台日是不利的。
謝長廷表示，如果跨太平洋夥伴協定（TPP）不能推行的話，那雙邊的經貿，就變得很重要，所以台日要更加地團結，要加速談自由貿易協定（FTA）等問題。如果沒有跨地域性的經濟組織，那雙邊、或3個、4個的多邊協定就重要。台日面對新的變化，應更加團結，面對世界的變化。
日本對台灣的窗口交流協會已改名為「日本台灣交流協會」，謝長廷被記者問到，「台北經濟文化代表處」是否也改名有台灣的文字時說：「這不是我們代表處的權限，但確實也有很多人在講。因為我們到底是『台北駐日』、還是『駐日台北』，說法很亂，所以看外交部或行政院的政策，如果能夠名符其實是最好的， 而我們事實上是『台灣駐日的代表』」。
謝長廷說，目前駐日代表處的名稱是「台北駐日經濟文化代表處」，引起很多誤解，被以為是代表台北市政府，他常要向別人強調，自己是代表台灣，並非代表台北。至於是否改名，他尊重高層的指示，他個人沒意見，他只能說，在實務上確實常引起誤會。1060106
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範