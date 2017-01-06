面對川普美國主義 謝長廷：台日應更團結

駐日代表處代表謝長廷今天在駐日代表處舉辦新年會，日本台灣交流協會理事長今井正及僑胞等出席。謝長廷說，面對美國總統當選人川普的美國主義，台日應更團結。

謝長廷在新年會上一見到日本台灣交流協會理事長今井正時，今井立刻掏出名片說：「這是寫上日本台灣交流協會」的新名片，謝長廷接過名片，跟今井祝賀。

謝長廷致詞時表示，很恭喜「交流協會」於1月1日改名為「日本台灣交流協會」，這是符合現實狀況，也是台日良性發展的表徵，期待台日今後能向前更加發展。

謝長廷說，日本人說，雞年是汲取好機運的年。在台灣也是，雞的發音同機會的機，希望是掌握良機的1年。

他說，昨天他出席日本三大工商團體所主辦的新年祝賀會時，了解到與會者都很關注美國總統當選人川普（Donald Trump）的經濟政策、美國優先主義。

謝長廷說，他認為或許那是川普在美國總統大選時的選戰策略，等川普就職為總統之後，面對政治情勢、經濟現實，可能會有若干調整。但是，就趨勢而言，台日在某種程度上或許會受到些影響，而這是今年台日要共同面對的課題，希望台日掌握機會，加深合作，因應變化。

被媒體問到駐日代表處今年外交上要努力的事務為何，謝長廷重申，他認為現在大家擔心的是川普的美國優先、美國主義對台日的影響。因為台日都是以貿易、出口為導向的國家，如果保護主義抬頭的話，長期來說，對台日是不利的。

謝長廷表示，如果跨太平洋夥伴協定（TPP）不能推行的話，那雙邊的經貿，就變得很重要，所以台日要更加地團結，要加速談自由貿易協定（FTA）等問題。如果沒有跨地域性的經濟組織，那雙邊、或3個、4個的多邊協定就重要。台日面對新的變化，應更加團結，面對世界的變化。

日本對台灣的窗口交流協會已改名為「日本台灣交流協會」，謝長廷被記者問到，「台北經濟文化代表處」是否也改名有台灣的文字時說：「這不是我們代表處的權限，但確實也有很多人在講。因為我們到底是『台北駐日』、還是『駐日台北』，說法很亂，所以看外交部或行政院的政策，如果能夠名符其實是最好的， 而我們事實上是『台灣駐日的代表』」。

謝長廷說，目前駐日代表處的名稱是「台北駐日經濟文化代表處」，引起很多誤解，被以為是代表台北市政府，他常要向別人強調，自己是代表台灣，並非代表台北。至於是否改名，他尊重高層的指示，他個人沒意見，他只能說，在實務上確實常引起誤會。1060106

(中央社)