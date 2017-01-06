哈爾濱紅牌冰雕師 想赴台獻藝
中國大陸哈爾濱國際冰雪節舉行期間，冰雕比賽是重頭戲之一。擁有20多年經驗的大陸冰雕師孫宏岩今年替大會製作五彩金雞等作品，赴台獻藝是他尚未實現的願望。
第32屆中國．哈爾濱國際冰雪節5日登場，冰雪大世界景區同步開園。有別於開幕當晚的摩肩擦踵，白天的園區不見遊客，各種大型冰雕一片素淨，少了夜間燈光投射使冰雕呈現五光十色的效果。
園內一隅正在舉辦第31屆中國．哈爾濱國際冰雕比賽，來自全球10幾國的參賽者忙碌地用銼刀、鑿子和電鋸等工具，一步步照著設計圖紙把大型冰塊雕琢成一件件藝術作品。
48歲的孫宏岩此時也在為他的作品忙碌著。擁有逾20多年冰雕經歷的他曾多次在哈爾濱國際冰雕比賽獲獎，為迎接即將到來的雞年，他為大會雕塑了一尊大型五彩金雞和十二生肖主題冰雕。
孫宏岩受訪時說，哈爾濱擁有從事冰雕創作得天獨厚的條件，每年都可以嘗試不同的思路和技巧，創作環境更勝南方很多城市，這是哈爾濱值得驕傲的事。
他表示，如果有人希望他到台灣獻藝，他很樂意帶一支團隊赴台，讓哈爾濱的冰雕展現在台灣民眾的眼前。
除了以晶瑩剔透的冰雕呈現天壇、超大啤酒瓶等造型，冰雪大世界內還有為數不少的雪雕。兩者外觀截然不同，但定型且維持造型的過程同樣費工。
園內的雪雕師大多趁白天尚未開園時趕工，有的師傅平時另有工作，冬季冰雪節才從事雪雕創作。拜「冰雪經濟」之賜，許多園內的工作人員收入都有所增加。
陳姓雪雕師負責雪屋內的細部雕塑，每天工作8小時，日薪接近人民幣500元（新台幣約2400元）。儘管天寒，但他說工作並不苦，而且是冬天才有的活，這就是黑龍江的特色。1060106
(中央社)
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