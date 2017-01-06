巴西監獄又傳暴動 至少33死

我要評比

地方政府消息人士表示，巴西北部一座監獄今天又有至少33名囚犯喪生，5天前另一座監獄爆發的血腥暴動造成56人死亡。

羅賴馬州（Roraima）政府發表簡短聲明說，蒙特克里斯托監獄（Agricola de Monte Cristo prison, PAMC）今天清晨有33人死亡，並稱情勢如今已獲控制。1060106

(中央社)