2017的保養重點 就是這八個字

養生專家白雁指出，「收斂浮火、滋養腎陰」是2017的保養重點。(達志)

2017丁酉年，是虛火蔓燒的氣場，經過2016的大火嚴烤，2017就像大火後的餘燼，乾燥高溫，悶燒著世界各地，除了人體免疫力下降，也容易出現傳染病。養生專家白雁指出，「收斂浮火、滋養腎陰」是2017的保養重點。

根據世界氣象組織統計，今年的冬天非但不冷，有些地區甚至維持夏季高溫。白雁說，從節氣養生的原理來看，冬季不冷，天地萬物就無法收藏，原本該藏在地底下的陽氣，浮在地上，形成寒水不藏，木根拔起。也就是陽氣無法收藏，過度疏泄，在地底下屬陰的萬物也無法得到滋養。

人體跟著大環境變化，當天地氣機無法收藏，身體的陽氣也就無法內收養藏，津液也無法得到滋養，人容易出現上熱下寒的症狀。這時身體耗損的虛火都浮在上頭，尤其是心火、肝火，人就容易不耐煩，口乾舌燥，倦怠易怒，容易覺得熱，但不加衣就感冒；下寒則是腎水不足，體內的營養、元氣無法送達全身臟腑。

白雁提到，2017年許多人就容易出現腎陰不足，無法滋養肝木，造成乾眼、雙眼朦朧，或是肝陽亢上，容易頭昏，注意力失調。也有些人，腎水無法上濟於心，使心陽亢上，心氣失調，容易造成心臟病變或是心神上的疾病。

她建議，不要隨便自己服用瀉火的食材，以氣補滋陰的方式，調養身體最沒有副作用。因為虛火上浮，並不是真的身體有火需要疏洩，是因為過度損耗，腎水無法滋養身體，所造成的一種乾燒現象，這時候洩火，很有可能讓身體更虛，形成惡性循環，真的不舒服一定要就診專業醫師。

白雁說，她教過許多學生，虛火上浮最好的方法還是練習氣功。用YoungQi回春滋養腎陰，練EnerQi大雁讓心腎相交，水火既濟，把身體養出元氣，帶動氣血運行，啟動五臟六腑自主修復的系統，身體的能量就不會一直被洩掉，健康的火種得以延續，長遠來看才會留得青山在不怕沒柴燒。

(中時電子報)