蔡英文明出訪友邦 過境美國行程曝光

我要評比

蔡英文總統明（7）日將展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦。圖為蔡英文總統於6月24日搭乘華航專機出訪巴拿馬，空軍派遣F-16戰機隨伴飛行。（圖／國防部、中央社資料照片）

總統蔡英文明（7）日將展開「英捷專案」出訪中美洲4友邦，來回都過境美國。外界並關注蔡總統在美國過境行程安排，但府方相當低調。外交部則強調，蔡總統過境美國行程，將秉持「舒適、安全、便利、尊嚴」4原則。

根據中央社報導，蔡英文總統7日到15日展開「英捷專案」，訪問友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山。這次過境美國，蔡英文總統是否會與川普團隊通話、見面，外界關注。不過，府方相當低調，只說兩地都有安排僑宴。

根據府方規劃，當地時間8日下午，蔡總統一行搭乘專機抵達宏都拉斯Soto Cano空軍基地，蔡總統將與宏國副總統阿瓦雷茲雙邊會晤，她並將參觀技術合作計畫與一鄉鎮一特產計畫成果展，宴請僑界代表。次日，再與宏國總統葉南德茲進行元首雙邊會晤。

9日傍晚抵達尼加拉瓜，在尼國迎賓之後至晚間，蔡總統目前對外公布的行程表留有大片空白，依府方說法，最有可能在這段時間進行蔡總統與奧蒂嘉的會談。

10日上午，蔡總統與台尼企業商會早餐會，接著參訪台商企業；傍晚出席此行重頭戲之一、尼加拉瓜總統奧蒂嘉的就職典禮。

11日上午，訪團一行將抵達瓜地馬拉，兩國總統將進行雙邊會談及記者會；12日傍晚抵達薩爾瓦多，13日與薩國總統桑契斯雙邊會晤；下午參訪「中美洲統合體」秘書處，傍晚搭乘專機離開薩爾瓦多，轉赴舊金山過境。預計在台北時間15日深夜，返抵國門。

(集團連線報導)