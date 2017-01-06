南投檢警掃蕩毒品 執法遍地烽火！

我要評比

毒品危害，足以動搖國本！南投檢警強力掃蕩，在埔里鎮、國姓鄉十面埋伏，逮捕涉嫌販毒的黃姓男子等8人，黃嫌已裁定羈押；濁水溪線則是兵分14路，同步搜索竹山鎮、鹿谷鄉及雲林縣，將13人移送偵辦！

南投地檢署主任檢察官王銘裕指出，檢方將積極持續追查毒品上手及藥腳，由下至上、由點至面打擊販毒集團，杜絕毒品歪風！

南投地檢署檢察官張鈞翔，指揮南投警分局等單位，共同偵辦黃姓藥頭涉嫌販賣第1、2級毒品案，在埔里鎮及國姓鄉共10處發動搜索，查獲黃嫌及陳姓藥腳等8人到案，起出海洛因9.53公克、甲基安非他命11.68公克及吸食器等物。

其中，黃姓主嫌犯罪嫌疑重大，且有毒品上手及其他藥腳尚未到案，有勾串、逃亡之虞，因此，檢察官向地院聲押獲准。

竹山警分局偵辦販毒案，掌握14處掃蕩點，動員40餘名警力，分別前往南投縣竹山鎮、鹿谷鄉，及雲林縣等地區，同步掃蕩以陳姓藥頭為首的販毒集團，將13人移送偵辦。

竹山警分局長洪文宏表示，陳姓藥頭在竹山、鹿谷及雲林縣流竄，涉嫌販賣毒品海洛因與安非他命，經竹山警分局偵查隊布線追緝，並報請檢察官指揮偵辦。

竹山偵查隊長林再豪指出，陳姓藥頭利用南投縣、雲林縣等地加油站、土地公廟、超商為毒品交易及聯絡地點，躲避警察機關查緝；而此次強力掃蕩，瓦解販毒牟利管道，警方將秉持「向上溯源、掃除藥頭」原則，持續查緝毒品犯罪。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)