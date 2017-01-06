陜西90後女子 開書店掩飾製百萬假鈔
陜西兩名90後女子，竟靠著「開書店」掩飾，偷偷在理頭製造假鈔，並流通到其他省市，假鈔金額多達35萬元人民幣。兩名女子最後被刑拘。
陝西漢中兩名「90後」女子熟悉噴墨印刷及彩色繪畫，卻將「才能」用於不法用途，聯手製作偽鈔，還開設書店做掩飾。
警方事後到書店搜查，查獲大批製作偽鈔的工具，以及5.4萬元（人民幣，下同）偽鈔。據悉，涉案二人從去年9月犯案至今被捕，先後共印製不同面額的偽鈔共約35萬元，女子目前已被警方刑事拘留，案件仍在進一步辦理中。
(旺報)
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