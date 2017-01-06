溪流遭丟死雞鵝 引防疫疑慮

這可不是候鳥，而是被不肖業者隨意丟棄在新虎尾溪台西、麥寮交界段的死雞鵝。（許素惠攝）

死雞鵝被丟棄在溪流內，引發防疫疑慮。（許素惠攝）

死雞被丟入溪中。（許素惠攝）

新虎尾溪台西、麥寮交界溪段上午被發現百隻死雞鴨鵝，有的散落溪畔，有的隨波逐流，縣府獲報後立即派員前往清除、消毒，經積極追查丟棄來源，晚間查出是馬姓飼主所為，將裁罰3至15萬元，明日派員取樣，若檢驗出禽類感染禽流感，將進行預防性撲殺，且因隱若疫情不予補償。

點點白羽錯落在新虎尾溪康熙橋上下游溪道及溪岸綠叢間，遠觀以為是鷺鷥等野鳥，不料，趨近端詳竟是死家禽，雞鴨鵝都有，由於莿桐及斗南日前都有禽場爆發禽流感而遭撲殺，民眾懷疑是業者隱匿不報，才會趁機丟棄，憂心疫情因此蔓延，趕緊報警。台西警方通報縣府。

縣府水利處、動植物防疫所、縣環保局相關單位立即趕往現場，進行清理及消毒。警方主動偵查，晚間追查到馬姓飼主，循線到禽場了解，發現現場仍有斃死雞鴨等禽，馬姓坦承丟棄。

(中時)