查德湖畔悲歌 母親以賣淫換取兒女溫飽

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非洲查德湖流域的婦女們，因為伊斯蘭激進份子博科聖地的胡作非為，家毀人亡流亡四處，以賣淫來換取兒女溫飽不至於餓死。

查德湖（Lake Chad）是位於奈及利亞、查德（Chad）、喀麥隆（Cameroon）和尼日（Niger）共同邊境的一個湖，面積約1350平方公里，湖深平均約1.5公尺，含鹽量低。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）昨天引述紅十字國際委員會（International Committee of The Red Cross，ICRC）駐喀麥隆代表團長布魯克斯（SimonBrooks）報導指出，逃避動亂的婦女們帶著家人，過著毫無希望的生活，孩子們明顯營養不良。

許多家庭因為戰亂失去男主人，作為一家之主的母親們，只好被迫賣淫用以養家活口。

他說：「當你必須卑躬屈膝求討生活時，喪盡尊嚴，為了孩子能活下去，不得不與相對富裕的人打交道。」

他進一步表示，由於敘利亞戰爭所引發的全球難民潮，查德湖流域的人道危機無法佔據新聞版面，遭到忽視。

過去7年多來，博科聖地（Boko Haram）的極端激進屠殺行為，已經造成查德湖流域240多萬人流離失所、數百萬人糧食短缺、50多萬兒童營養不良，掙扎於死亡邊緣。

報導引述ICRC指出，查德湖流域危機程度全球第二，僅次於敘利亞。該組織已經擴大在該區域工作，包括發放現金與糧食。1060106

(中央社)