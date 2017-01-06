解甲歸田戰士叛變 奪占象牙海岸第2大城

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軍方消息人士表示，解甲歸田戰士今天奪占象牙海岸第2大城布亞克，另一城鎮的1座軍營也爆發槍戰，增援部隊已奉派前往敉平叛亂。

象牙海岸數週前才舉行國會選舉，這次大選被視為這個西非國家朝鞏固國家穩定更邁進一步。擺脫2002-2011年政治危機的象牙海岸，正成為非洲大陸崛起的新星之一。

布亞克市（Bouake）於今天凌晨約2時（格林威治時間2時）傳出猛烈開火聲，其後零星槍聲持續到今早稍晚。位於象牙海岸中部的布亞克市，居民約50萬人。

軍方消息人士說，以長達十年衝突中前叛軍為主的解甲歸田戰土，闖入市內多個警察局劫走武器後，進占出入城市的各個據點。

1名軍官在布亞克透過電話表示，「城市已被前士兵控制。他們有很多人集結在城市的北部和南部出入口。我們維持警戒，正等待上級指示。」

他又說，市內主要軍事基地的第2號指揮官已遭前士兵挾持。位於達洛埃（Daloa）的一座軍事基地今天早上也爆發槍戰。居民表示，解甲歸田戰士主導這場叛變。

位於商業中心阿必尚（Abidjan）的象牙海岸軍事總部1名官員表示，增援部隊正派往布亞克。1060106

(中央社)