解甲歸田戰士叛變 奪占象牙海岸第2大城
軍方消息人士表示，解甲歸田戰士今天奪占象牙海岸第2大城布亞克，另一城鎮的1座軍營也爆發槍戰，增援部隊已奉派前往敉平叛亂。
象牙海岸數週前才舉行國會選舉，這次大選被視為這個西非國家朝鞏固國家穩定更邁進一步。擺脫2002-2011年政治危機的象牙海岸，正成為非洲大陸崛起的新星之一。
布亞克市（Bouake）於今天凌晨約2時（格林威治時間2時）傳出猛烈開火聲，其後零星槍聲持續到今早稍晚。位於象牙海岸中部的布亞克市，居民約50萬人。
軍方消息人士說，以長達十年衝突中前叛軍為主的解甲歸田戰土，闖入市內多個警察局劫走武器後，進占出入城市的各個據點。
1名軍官在布亞克透過電話表示，「城市已被前士兵控制。他們有很多人集結在城市的北部和南部出入口。我們維持警戒，正等待上級指示。」
他又說，市內主要軍事基地的第2號指揮官已遭前士兵挾持。位於達洛埃（Daloa）的一座軍事基地今天早上也爆發槍戰。居民表示，解甲歸田戰士主導這場叛變。
位於商業中心阿必尚（Abidjan）的象牙海岸軍事總部1名官員表示，增援部隊正派往布亞克。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。