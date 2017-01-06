2017年中國財政預算赤字率維持3％

我要評比

據外媒引述知情人士表示，中國官方預定2017年財政預算赤字率維持於3％。該目標與去年官方確定的財政赤字佔GDP比重持平，並未延續最近赤字率持續上升的趨勢。

2016年時，在經濟增長趨緩的壓力下，中國官方將預算赤字率提高至3％。2014年該數據為2.1％，2015年該數據則為2.3％。

知情人士表示，該預算目標尚待3月召開的全國人大做出最終確定。

(工商)