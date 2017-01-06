澳洲貿易出現3年來首見順差

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受鐵礦砂與煤等商品價格上揚、帶動澳洲出口大幅好轉，該國去年11月貿易收支意外出現3年來首見順差，這也意味澳洲經濟在歷經第3季萎縮後，可望在第4季快速彈升。

澳洲統計局周五公布統計資料顯示，去年11月貿易收支經季節調整後出現12.43億澳元順差(約9.11億美元)，遠超出外界預期。原本經濟學家預期該月貿易收支將從前1個月的11.2億澳元逆差縮減至5.5億澳元逆差。

(工商)