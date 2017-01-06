空氣污染有救星，在家排毒很簡單(達志)

東北季風不僅帶來寒流，空氣品質也變差，所以感冒、氣喘、過敏的人總在秋冬季節犯病。這時從事戶外活動和運動，更擔心吸入過多髒空氣對健康有害，那不是越動越糟糕嗎？養生專家白雁指出，其實只要學會正確的呼吸方式，呼吸的同時就能進行有效的排毒運動。

一般人以胸腔呼吸短而淺，只能運動到1/3的肺，大部分的舊空氣仍然沉積在肺部；深呼吸卻是運用腹式呼吸，可以減少呼吸次數、降低心臟負擔，也會減少吸入髒污的空氣。國外一項實驗發現，深呼吸可以加速身體排除毒素，若能在運動時配合深呼吸，清理體內毒素的速度，是平常的15倍。

白雁從氣學角度分析，現代人運動不足，普遍有呼吸短淺、氣不足、氣短、無力的現象，所以經常感到疲憊、昏沉，也容易誘發慢性疾病。然而，並不是人人都適合做激烈運動來增強肺活量，特別是步入中年，心肺功能下降，身體開始衰退，過於激烈的運動不僅耗氧，還會增加心和肺的壓力，長久下來，不但讓人覺得更累，也會讓身體提前勞損，到了中晚年，更容易傷到骨頭及肌腱，造成身體各種疼痛。

氣功則是低耗氧的運動，練功時只要做到意念專注、調整呼吸和肢體伸展三點，就能讓身心完全放鬆並獲得補養。白雁指出，練氣功可以改變呼吸方式，從短、淺、急促的呼吸，慢慢練習成深、長、均勻的呼吸，促進新陳代謝能力，幫助身體排毒素、除廢物，活化臟腑機能。

很多人練功短短幾分鐘，就開始猛打哈欠，眼淚、鼻涕甚至咳痰增加，幾個月後身體變溫暖、容易出汗、呼吸更順暢。持續練功深呼吸，可以減少呼吸次數（最低2～3次／分），不但增強肺功能，肺氣一足，大部分的過敏問題都能改善；還會明顯感覺體力變好，因為這個冬天不再動不動就感冒了。

除了練習改變呼吸方式，空氣污染嚴重時，不需場地和設備的氣功運動，讓一家大小不出門也能每天活動筋骨。例如多練習納氣法，在抱球起落時做到呼吸均勻、深長的訓練，可讓身體細胞含氧量增加，並有穩定心情，補養丹田元氣的作用。

納氣功法(本報資料照片)

【納氣小功法】吐舊氣 納好氣

氣功的「吐納」法就是吐故納新，可促進體內老舊的、有毒的物質排除，同時納好氣入身體，達到補養元氣的效果。

STEP1：身體往前成熊式，雙手慢慢向後，兩手接天之氣。

STEP2：起身後雙手向上伸展，身體向後傾，兩手接天之氣。

STEP3：身體再次向下，雙手向後抬起，兩手接天之氣。

STEP4：身體慢慢下蹲，雙手保持抱球狀，隨著身體起吸落呼，共作8次抱球起落；第8次落下時，身體不向下蹲成自然站立。

(中時電子報)