比漾選物店把關 嚴選逾200種商品

我要評比

比漾廣場創立自營品牌「比漾選物Beyond Select」，嚴選200種以上的商品，為消費者提供更多元的購物體驗。（葉書宏攝）

比漾廣場創立自營品牌「比漾選物Beyond Select」，嚴選200種以上的商品，為消費者提供更多元的購物體驗。（葉書宏攝）

比漾廣場創立自營品牌「比漾選物Beyond Select」，嚴選200種以上的商品，為消費者提供更多元的購物體驗。（葉書宏攝）

比漾廣場創立自營品牌「比漾選物Beyond Select」，嚴選200種以上的商品，為消費者提供更多元的購物體驗。（葉書宏攝）

現代人生活忙碌，新北市比漾廣場突破傳統百貨的框架，創立自營品牌「比漾選物Beyond Select」，嚴選200種以上的商品，為消費者提供更多元的購物體驗。比漾廣場強調，商品選擇以健康、獨特、具故事性等為主，有別一般工廠生產的商品，主打精緻路線，商品涵蓋北歐、日本等地。

比漾選物店嚴選200種以上的商品，包含：台灣在地優良〈好食舖〉、獨創時尚新零嘴〈米BON〉、每季更新的主題展、增添生活情趣的乾燥花藝、展現時尚品味的流行配件、精緻細膩的北歐器皿及日本經典生活器物等。

琳瑯滿目的多樣選品，等著忙碌的都會人放慢腳步、發掘其中獨特的故事與風味，創造生活的美好。

比漾選物店每季規劃不同主題，以策展的概念，邀請眾多品牌駐店合作，推出豐富多樣的主題商品展。

第一季《咖啡主題》，特別集結台北6家名家咖啡店一同推出自家烘焙的咖啡豆及咖啡濾掛包，讓咖啡迷們飽嚐不同豆種的各式風味，盡享職人等級的咖啡日常。

(中時)