《大釣哥》動作戲多 藍正龍打得過癮

藍正龍認為要讓觀眾感受到喜劇的笑果，演員也要拍得開心才行。（華聯提供）

藍正龍（前排中）在《大釣哥》中展身手。（華聯提供）

近年台灣觀眾已養成一個習慣：過年必看豬哥亮主演的搞笑賀歲片。今年也不例外，豬哥亮與藍正龍、謝沛恩等人主演的《大釣哥》，以「多到滿出來」的豬式爆笑，多場紮實到位的精彩武打戲，搶攻金雞年賀歲檔。電影公司今天（1月6日）首度曝光電影花絮《飛簷走壁藍小龍篇》。

與以往的「豬式賀歲片」迥異，1月26日全台上映的《大釣哥》除了爆笑中帶淚的親情，還多了武俠動作片元素，如吊鋼絲、拳拳到肉的套招對打，足以讓觀眾耳目一新。該片的武打動作，由打造《痞子英雄2》等大規模震撼場面、台灣首屈一指的「ACT動作特技團隊」統籌、設計，招式繁複出彩，動線流暢刁鑽，幾場藍正龍像「廖添丁」一樣劫富濟貧的飛簷走壁戲，處理得華麗炫目，特別吸睛。

片中，藍正龍與謝沛恩的打戲超多，2人膽大心細，不論吊鋼絲的高空戲、拳拳到肉的對打戲，都親自上陣，但因2人沒有武術底子，又鮮少拍動作戲，過程中出了不少讓人捏把冷汗的小意外，戲裡戲外，都是險象環生。

例如一場在台北萬華剝皮寮拍攝的戲，藍正龍得在高達3層樓的屋頂上奔跑縱跳，他毫無懼色，開心得欲罷不能，變成超嗨的過動兒。他笑說：「我其實很享受吊拍攝武打戲，只是在剝皮寮拍攝那天不小心滑倒，然後撞到骨頭，我一開始覺得沒有那麼嚴重，後來去照片子才知道是骨頭裂掉了。」

由於醫師要求藍正龍要休養2個月，劇組趕緊調整班表，讓他好好休養。沒想到等外景隊千里跋涉從墾丁、嘉義、西螺繞了一大圈回到台北，藍正龍腳傷初癒，一進劇組，立馬拍的卻又是打戲，一場在深坑市集「英雄救美」謝沛恩的追逐戲，一路追趕跑跳碰。

工作人員透露，當天有場戲是武打演員拿著一柄長刀狠狠砸在藍正龍背上，原本的設計是刀砍在藍正龍背上就會折斷，不會造成傷害；沒想到武行拿錯道具，刀沒斷，結結實實砸在藍正龍背上，把他打得眼冒金星，但他沒喊痛，繼續完成拍攝。

藍正龍認為要讓觀眾感受到喜劇的笑果，演員自己在現場也要非常開心才行；豬哥亮非常欣賞藍正龍：「這部片很難演，但他演得很簡單！」

(旺報)