貴州發現侏儸紀恐龍「腳印」　最大恐龍身長6米

貴州畢節發現侏儸紀恐龍腳印。（取自央視網）

大陸貴州畢節市發現侏羅紀恐龍足跡！當地文物局工作人員表示，去年底在畢節市某鄉村道路邊的崖壁上，意外發現了十多個疑似腳印的大坑洞。

村民表示，這塊崖壁是多年前修通馬路時鑿開的。近日，經中國地質大學和自貢恐龍博物館專家現場勘查，確認這是四隻來自侏羅紀的蜥腳類恐龍經過時留下的。

根據腳印大小推測，最大恐龍體長約六米。恐龍專家分析，當時這一區域是片湖泊，四隻恐龍在此地飲水或進食時，留下了這幾串腳印。經過一億多年的地質變遷，這些腳印成為了崖壁上的化石。

據了解，這是在貴州境內首次發現侏羅紀恐龍足跡，也是當地首次發現的植食類恐龍足跡。

(旺報)