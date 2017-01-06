法前總理費雍提醫保改革 拖累大選民調
根據法國最新民調，下任總統當選呼聲最高的前總理費雍，可能因提出飽受爭議的醫療保險改革制度，支持率顯著下滑，與極右派參選人差距縮小很多。
法國將於4月23日和5月7日舉行總統大選兩輪投票，目前確定角逐的有右派的費雍（Francois Fillon）、極右派民族陣線（FN）主席瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）和號稱中間路線的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）等。
其中以費雍當選的呼聲最高，但在民調機構Elabe替迴聲報（Les Echos）和經典廣播電台（Radio Classique）執行的調查中，他的支持率顯著下滑7到8個百分點，雖然他還是會在第一輪投票中領先，依據對手不同，可得23%到28%支持率，但居次的瑪琳．雷朋可獲22%到24%票數，兩人之間差距縮小很多。
費雍支持率下滑的原因，可能出在他提出的醫療保險改革制度被質疑要私有化或限制保險範圍，使得他流失一些女性和高齡人口的票。
至於頗具黑馬之姿的馬克宏，在這份今天公布的民調中仍居第3位，但他可取得16%到24%得票率，不無可能進入第2輪投票。
根據法國制度，在第一輪投票中領先的兩名候選人可進入第2輪投票，其餘則遭淘汰。
極左傾向的梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）以13%到15%位居第4。
左派總統初選將於1月22、29日舉行，屆時才能確定由誰參選。但這份民調顯示，無論目前執政的社會黨（PS）推出哪個人選，都只能敬陪末座。若真如此，將是社會黨的極大危機。1060106
(中央社)
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