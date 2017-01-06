西藏古籍普查 首度發現吐蕃國王御經
西藏自治區古籍保護中心日前在全區古籍收藏單位普查登記過程中，首次發現吐蕃贊普（即吐蕃國王）曾使用過的「御經」（古籍經書），手寫字體與作者署名與敦煌文獻內容極為相似。
根據史料記載，吐蕃為青藏高原第一個政權，統治西藏時間約從西元629年至877年。而吐蕃王朝最高統治者則稱作「贊普」。
中新社引述西藏自治區古籍保護中心負責人邊巴次仁表示，這是啟動普查登記工作以來，發現距今年代最久遠、保存最完整的古籍經書。
報導指出，中國大陸針對西藏古籍的普查保護工程於2010年啟動，西藏古籍收藏單位數量約千餘家，覆蓋全西藏2地5市、74個縣以及1600多座寺廟。
邊巴次仁表示，普查專家在山南市隆子縣仲卡曲果寺開展古籍普查登記工作時，發現這所寺院收藏有距今已逾千年之久的「御經」。
他表示，根據包經布、夾板的材質以及經書的內容斷定該經書為吐蕃時期贊普專用的御經。這套經書一共有五部，歷經千年能保存如此完好，實屬不易。
此外，研究人員發現，這套經書內部部分藏文手寫字體以及作者署名與敦煌文獻內容極其相似相同，這項發現可為研究相關歷史提供文獻資料，具有重要的學術研究價值。
目前，這五部御經由該寺廟的專人保管，古籍中心下一步將對御經進行數位化管理，屆時，遊客或研究人員均可通過西藏自治區圖書館電子閱覽設備進行瀏覽。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。