西藏古籍普查 首度發現吐蕃國王御經

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西藏自治區古籍保護中心日前在全區古籍收藏單位普查登記過程中，首次發現吐蕃贊普（即吐蕃國王）曾使用過的「御經」（古籍經書），手寫字體與作者署名與敦煌文獻內容極為相似。

根據史料記載，吐蕃為青藏高原第一個政權，統治西藏時間約從西元629年至877年。而吐蕃王朝最高統治者則稱作「贊普」。

中新社引述西藏自治區古籍保護中心負責人邊巴次仁表示，這是啟動普查登記工作以來，發現距今年代最久遠、保存最完整的古籍經書。

報導指出，中國大陸針對西藏古籍的普查保護工程於2010年啟動，西藏古籍收藏單位數量約千餘家，覆蓋全西藏2地5市、74個縣以及1600多座寺廟。

邊巴次仁表示，普查專家在山南市隆子縣仲卡曲果寺開展古籍普查登記工作時，發現這所寺院收藏有距今已逾千年之久的「御經」。

他表示，根據包經布、夾板的材質以及經書的內容斷定該經書為吐蕃時期贊普專用的御經。這套經書一共有五部，歷經千年能保存如此完好，實屬不易。

此外，研究人員發現，這套經書內部部分藏文手寫字體以及作者署名與敦煌文獻內容極其相似相同，這項發現可為研究相關歷史提供文獻資料，具有重要的學術研究價值。

目前，這五部御經由該寺廟的專人保管，古籍中心下一步將對御經進行數位化管理，屆時，遊客或研究人員均可通過西藏自治區圖書館電子閱覽設備進行瀏覽。1060106

(中央社)