清奈影展播放台電影志氣 觀眾反映熱烈

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印度第14屆清奈國際影展今天下午在清奈城市中心商場放映台灣電影「志氣」，吸引大批印度民眾觀賞，掌聲連連，反映熱烈。

第14屆清奈國際影展（Chennai International Film Festival）從5日起到12日在清奈市舉行，主辦單位「印度電影欣賞協會」並於6日下午在清奈城市中心（City Center）商場的INO電影院放映「志氣」這部台灣勵志電影。

駐清奈辦事處處長李朝成特別於開映前向印度觀眾介紹「志氣」的內容大綱，強調這是真實故事改編，也由於這個真人真事的啟發，鼓勵台灣代表隊陸續在國際比賽中連續贏得冠軍。

李朝成告訴現場印度觀眾，清奈國際影展9日還將放映另一部台灣電影「大稻埕」，歡迎踴躍前往觀賞，並藉此瞭解台灣的歷史文化背景。

主辦單位「印度電影欣賞協會」秘書長湯格瑞吉（E. Thangaraj）也在現場特別感謝台灣每年支持和贊助清奈國際影展活動，且推薦優良台灣電影參展。

「志氣」是以景美女中拔河隊的真人真事改編，由「瑤瑤」郭書瑤主演，情節勵志感人，郭書瑤並以這部電影奪下第50屆金馬獎「最佳新演員」獎。

電影放映後，觀眾掌聲連連，反映熱烈，20多名印度觀眾甚至趨前向李朝成握手致意，稱讚這部電影感人肺腑，且透過電影瞭解台灣女高中生奮鬥不懈終於獲得世界拔河冠軍的精神，非常敬佩。

本屆清奈國際影展原訂2016年12月舉行，但正逢印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）省長賈雅拉莉妲（J. Jayalalithaa）病逝，以及清奈受到熱帶氣旋侵襲而延到今年舉辦。

這次影展共有來自52國150部電影參展，分別在清奈市的5大電影院輪流放映。

台灣從2011年起已連續6年以優良國片參展，並透過參加影展向南印度觀眾介紹台灣不同文化面貌。今年共有「志氣」和「大稻埕」兩部電影參展。1060106

(中央社)