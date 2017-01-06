東元電機深耕新加坡 拚新南向商機
台灣大廠東元電機深耕新加坡44年，駐星代表梁國新今天致詞說，東協及鄰近國家是崛起的機遇，充滿商機，而東元電機則以行動標誌台灣企業對中華民國新南向政策的支持。
新加坡東元電機今天歡慶新廠落成，包括梁國新、僑務委員陳正吉、新加坡台北工商協會會長陳正旻等百餘名貴賓出席。
梁國新表示，東元電機在新加坡站穩腳跟，更以區域總部形式，將事業版圖拓展到印度、泰國、印尼、越南及馬來西亞等鄰近國家，為東南亞及南亞區域的經濟發展及產業扎根貢獻了不少心力。
新加坡東元電機董事總經理黃佳助指出，東元電機從馬達、電控及能源控制系統等產品，均朝向未來智慧城市發展模式，東元電機同時結合核心產品，以新加坡做為區域總部，把台灣國產企業推銷到國際舞台。
東元電機諸如馬達、電控設備在東南亞市場的市占率高達33%，年銷售額超過新幣1億元（約新台幣23億元）。另外，東元電機也跨入家電、資訊、電子及餐飲等多角化領域，提供多元智慧與節能產品。1060106
(中央社)
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