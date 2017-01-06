大人比小孩會認人 原來大腦有解
2項新研究發現，人類腦部與臉部辨識有關的區域到成年還會繼續發展，這讓原本以為腦部組織在孩童時期初期就停止生長的科學家大感驚訝。
法新社報導，美國史丹佛大學心理學教授史派克特（Kalanit Grill-Spector）帶領研究人員，以新型造影技術檢視孩童和成人腦部，他們聚焦在臉部辨識上扮演重要角色的大腦皮質。
在發表於「大腦皮層」期刊（Cerebral Cortex）的研究顯示，負責臉部辨識的腦部區域有獨特的細胞組成。而在另項發表於「科學」期刊（Science）的研究中，研究人員提到，他們如何在大腦皮質區發現顯微結構。
組織成長反映出人類辨識臉部能力的改變，這能解釋大人為何比小孩會認臉。
這2項研究翻轉神經科學的中心概念，也就是人類出生時有大量的神經連結，等到孩童時期初期穩固後就開始減少。
第2項研究主要撰筆人、史派克特實驗室研究生葛梅茲（Jesse Gomez）表示：「我們觀察到組織擴增。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060106
(中央社)
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