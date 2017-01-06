雲林丟棄死禽 查獲業者依法處理

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雲林莿桐鴨場、斗南雞場先後發生禽流感，採取撲殺及消毒後，在虎尾溪下游發現100多隻死雞鴨遭丟棄，警方循線今晚在台西查獲馬姓業者，坦承丟棄，依法處理。

雲林縣動植物防疫所指出，在台西與麥寮交界的虎尾溪下游康熙橋下，發現漂浮死雞鴨屍體，防疫所、環保、農業等相關單位趕往勘查、清理及消毒。

警方根據監視器，循線查獲台西飼養烏骨雞的馬姓業者，坦承丟棄，但供稱2、3週前出貨時正常，近來溫差大才出現死禽。

雲林縣政府今天也宣布啟動禽流感防疫機制，縣府及相關鄉鎮二級應變開設，加強防範；防疫所長廖培志表示，已到台西這處養禽場採樣送驗，將以違反廢棄物清理法、動物傳染病防治條例等依法處理。1060106

(中央社)