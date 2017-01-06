宋仲基23日訪台 記者會有驚喜
爆紅韓劇「太陽的後裔」男主角宋仲基傳出本月將訪台，據知情人士透露，宋仲基將於23日以LINE Pay代言人身份來台，當天記者會還可能以特殊形式進行，為粉絲們帶來驚喜。
通訊軟體LINE旗下行動支服務LINE Pay去年12月邀請宋仲基師弟、「雲畫的月光」的男主角朴寶劍來台擔任代言人，記者會上的宣傳影片意外洩漏宋仲基是另一位代言人，將於今年1月訪台。
據知情人士透露，宋仲基記者會確定將於1月23日舉辦，相較於上次朴寶劍記者會，這次可能以不同形式進行，為粉絲帶來驚喜。
外界關注22日也將來台舉辦粉絲見面會的朴寶劍，是否有機會和宋仲基上演師兄弟合體？知情人士表示，23日記者會目前確定只有宋仲基出席，除非臨時變動，否則想看師兄弟合體的粉絲們可能要失望了。1060106
(中央社)
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